الرئيس السيسي بطل .. أحمد موسى: نفذنا مشروعات تحلية المياه دون التنازل عن شبر من أراضينا

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل أخطر وثيقة تفضح أسرار الحملات والشائعات التي تحاك ضد الدولة المصرية.

وقال الإعلامي احمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الرئيس السيسي بدأ منذ سنوات في إنشاء محطات تحلية مياه البحر في مختلف أنحاء الجمهورية .



وتابع" الرئيس السيسي أحبط مخطط إسرائيلي امريكي بتنفيذ مشروعات تنموية كبرة وإنشاء محطات تحلية مياه البحر ".



واكمل"تم إنشاء العديد من محطات تحلية مياه البحر وتطوير قطاع الصرف الصحي في سيناء ".



وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" إحنا نفذنا مشروعات تحلية مياه البحر بدون التنازل عن أي شبر من أراضينا والرئيس السيسي بطل وقائد ".