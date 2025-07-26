مش عايزين إذن حد.. أحمد موسى: إحنا بنعمل محطة نووية لإنتاج الكهرباء

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل أخطر وثيقة تفضح أسرار الحملات والشائعات التي تحاك ضد الدولة المصرية.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" المخطط الإسرائيلي الأمريكي تحدث عن رغبة مصر في الحصول على القدرة النووية لأغراض سلمية وجزء من التعويضات مقابل التنازل عن جزء من سيناء لغزة سوف تحصل مصر على مواقفة دول أوروبا على بناء مفاعلات نووية في مصر لإنتاج الكهرباء".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" مصر قامت بالبدء في إنشاء محطة الضبعة النووية بقدراتها وبالتعاون مع روسيا ".



وأكمل الإعلامي احمد موسى :" إحنا مش عايزين إذن حد عشان نعمل محطة نووية لإنتاج الكهرباء ".