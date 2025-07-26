جيش الاحتلال: نفذنا 100 غارة على عدة مواقع بغزة خلال 24 ساعة

كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي عن أنهم قاموا بتنفيذ 100 غارة على عدة مواقع داخل مدينة غزة وذلك في خلال 24 ساعة، وجاء ذلك بحسب مانشرته «القاهرة الإخبارية» في بيان عاجل.

جريمة حرب واضحة

وأكد الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، أن ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة من حصار وتجويع ممنهج يمثل جريمة حرب واضحة وفق القانون الدولي، مشيرًا إلى أن الوضع الإنساني في القطاع بلغ مرحلة مأساوية، حيث تحوّل عدد كبير من السكان إلى هياكل عظمية في صورة غير إنسانية

وأوضح الهباش خلال مداخلة عبر شاشة القاهرة الإخبارية، أن هناك محاولات عربية ودولية وفلسطينية لكسر هذا الحصار، بالتنسيق مع مصر وعدد من المنظمات الدولية، لكن جميع هذه الجهود لا تزال غير كافية، مضيفًا أن قطاع غزة يحتاج 800 شاحنة يوميًا من المواد الغذائية لتوفير الحد الأدنى من الإغاثة لأكثر من مليوني فلسطيني، إلا أن هذه الجهود تُواجَه بمنع إسرائيلي متعمد.