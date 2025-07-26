أحمد موسى: مصر شريان الحياة لغزة.. ولم نغلق معبر رفح يوما

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر لم تغلق الجانب المصري من معبر رفح يوما واحدا.

وقال الإعلامي احمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "مصر لم تشارك في أي وقت في حصار غزة".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "مصر لم تتأخر يوما واحدا عن مساعدة الفلسطينيين، فمصر هي شريان الحياة بالنسبة لقطاع غزة".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "هناك 6 معابر أخرى لقطاع غزة مع الاحتلال، والاحتلال هو من يمنع دخول المساعدات لقطاع غزة".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "الاحتلال هو المسؤول عن الإبادة التي تحدث في قطاع غزة".