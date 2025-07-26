سر الهجمات الشرسة على مصر مؤخرا .. أحمد موسى يكشف التفاصيل

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه لا توجد دولة في الكون كله تتعرض لهذا الكم من الحملات والشائعات التي تتعرض لها مصر خلال الفترة الأخيرة.



وتابع أحمد موسى خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك وثيقة عمرها 15 عاما والناس تائهة عنها وهي سبب ما نراه حاليا من حملات تستهدف مصر.



وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن القافلة التي زعمت أنها ترغب في الوصول إلى معبر رفح كان هدفهم اندلاع الفوضى في مصر والدولة وقفت أمامهم بشكل واضح.



ولفت إلى أن أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية لم ينجحوا في حملتهم بشأن الطريق الإقليمي ولم ينجحوا في العملية الإرهابية التي أرادت حسم ذراع جماعة الإخوان تنفيذها الأيام الماضية.