الحكومة: العمل بالمنطقة البديلة بالعلمين الجديدة ورأس الحكمة قارب على الانتهاء

أكد المستشار محمد الحمصانى المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن العمل بالمنطقة الجديدة "المنطقة البديلة" بالعلمين الجديدة ورأس الحكمة قارب على الانتهاء بنسب كبيرة والعديد من الخدمات تم الانتهاء منها بالفعل، خاصة أن الجهات المعنية قامت بتسهيل عملية إنتقال المواطنين المتواجدين فى منطقة المرحل الأولى التى تم تسليمها فى منطقة رأس الحكمة والحرص على انتقالهم لمنطقة شمس الحكمة.

وأضاف محمد الحمصانى خلال مداخلة لبرنامج "الساعة 6"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة الحياة، أن الدولة حرصت منذ اليوم الأول على عملية تخطيط الأراضى والمرافق وتسهيل كل الخدمات وتيسير انتقال المواطنين.

ولفت محمد الحمصانى إلى أن المواطنين انتقلوا إلى منطقة شمس الحكمة والحرص على انتقال جميع الخدمات لها، وستدخل مدرسة تجريبية المنطقة الخدمة العام المقبل، ومع الإنتهاء من جميع الخدمات ستكون منطقة شمس الحكمة صالحة للمعيشة، وهو الهدف الأساسى من تكاتف جميع الجهود والجهاد المعنية لتسهيل عملية الإنتقال من رأس الحكمة لمنطقة شمس الحكمة.

وأوضح محمد الحمصانى أن الدولة تتابع مع دولة الإمارات الشقيقة معدلات التنفيذ بمشروع مدينة رأس الحكمة.