متحدث الحكومة: المعرض الوطني للتصنيع خطوة مهمة لتعزيز المكون المحلي

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن إقامة هذا المعرض في العلمين يأتي ضمن خطة تحويل المدينة إلى مدينة متكاملة توفر جميع الخدمات للسكان، بعيدًا عن كونها مجرد مدينة نشاط صيفي.

وأشار الحمصاني إلى في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «الساعة 6» على قناة «الحياة»، أن المعرض يقدم تخفيضات تصل إلى 50% على بعض المنتجات، خاصة الإلكترونية، وهو ما يتيح للمواطنين فرصة مميزة لتلبية احتياجاتهم بأسعار مناسبة خلال فترة امتداد المعرض التي تستمر لمدة أسبوع.

كما أوضح أن المعرض يعكس التزام الهيئة الوطنية للتصنيع بنقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة، موضحًا أن هذا التوجه يشكل حجر الزاوية في السياسة الصناعية التي تتبناها الدولة لتعزيز المنتج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم معرض الهيئة العربية للتصنيع في منطقة العلمين، والذي يضم منتجات مصنع «أتيكو» للصناعات الخشبية ومصنع الإلكترونيات التابع للهيئة. يأتي المعرض في إطار جهود الدولة لتعميق الصناعة وزيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات المصرية.