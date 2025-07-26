قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدير «الإغاثة الطبية» في غزة: المستلزمات الصحية لم تصل والقطاع يواجه كارثة إنسانية
نتيجة الثانوية الأزهرية 2025.. استعلم في لحظة هنا رابط بوابة الأزهر للنتائج برقم الجلوس
محدش ينشر حاجة بجسمي أو شعري.. سما المصري تعلن الاعتزال وارتداء الحجاب
إجازة المولد النبوي الشريف 2025
سعر الدولار بالبنوك المصرية اليوم السبت 26-7-2025
صحة غزة .. 57 شهيدًا خلال 24 ساعة في القطاع
صفقات نارية وملفات مفتوحة.. ماذا يخطط الزمالك قبل انطلاق الموسم الجديد؟
رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2025.. سريع ومباشر يظهر المجموع في الحال
أونروا: لا يوجد أحد آمن في غزة والناس يعانون
سيدة تزعم تقديم خدمة تظلمات الثانوية العامة بـ50 جنيه بدون موقع الوزارة|والتعليم: احذروا النصب
هل ينتهي شهر العسل مع بيراميدز؟.. حالة غضب واستياء تهز جدران الزمالك
أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بالقسم العلمي 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"مدبولي" يستعرض موقف مشروعي مدينتي رأس الحكمة الجديدة وشمس الحكمة

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
محمود مطاوع

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ضمن برنامج زيارته اليوم لعدد من المشروعات بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، اجتماعًا بمقر جهاز مدينة رأس الحكمة الجديدة، استعرض خلاله الموقف التنفيذي لأعمال مشروعي مدينة رأس الحكمة الجديدة ومدينة شمس الحكمة، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، ومسئولي وزارة الإسكان ومحافظة مطروح. 

وفي مستهل الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ أعمال الطرق والمرافق بمنطقة شمس الحكمة، وتكثيف أعداد العمالة والمعدات، مُؤكداً اهتمام الدولة المصرية بتوفير الخدمات لأهالي المنطقة، وتوفير حياة كريمة لهم في مجتمعات حضارية.

وخلال الاجتماع، أوضح المهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في جهاز مدينة رأس الحكمة الجديدة، تتولى تنفيذ أعمال المرافق والطرق للأراضي البديلة بمنطقة "شمس الحكمة"، وقطع الأراضي البديلة بالمنطقة الواقعة جنوب مشروع القطار السريع، والمخصصة لأصحاب التواجدات بمدينة رأس الحكمة، حيث تشتمل المنطقة البديلة، وفقاً للمخطط، على مناطق سكنية وخدمية وأنشطة تجارية واستثمارية إضافة إلى شبكة الطرق الرئيسية.

وقدّم الوزير، عرضاً، مُرفقًا به صور  للموقف التنفيذي لأعمال المرحلة الأولي لمشروع مدينة رأس الحكمة الجديدة، مستعرضًا في هذا الإطار جانبا من تنفيذ أعمال الفندق والمكاتب الإدارية للمنطقة والموقف التنفيذي للمناطق والأراضي الجاهزة للتسليم للجانب الإماراتي.

كما عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المخطط التفصيلي لمنطقة شمس الحكمة وموقف ترفيق الأراضي البديلة بها.

وفي هذا السياق، تطرق الوزير إلى الحديث عن أعمال تصميم وتنفيذ الطرق وشبكات المرافق بمنطقة شمس الحكمة والتي تشمل شبكات :المياه والحريق والري والصرف الصحي وصرف المطر، كما تطرق إلى المرحلة الاولي من محطة المعالجة بقطع الأراضي البديلة بمنطقة شمس الحكمة التى تقع على مساحة 1800 فدان، مشيرًا إلى أن نسبة الإنجاز الحالي لهذه الأعمال بلغت 98% للمرحلة العاجلة. 

وأشار المهندس/ شريف الشربيني إلى أعمال تصميم وتنفيذ الطرق وشبكات المرافق بمنطقة شمس الحكمة والتي تشمل شبكات :المياه والحريق والري والصرف الصحي وصرف المطر، والمرحلة الاولي من محطة المعالجة بقطع الأراضي البديلة بمنطقة شمس الحكمة التى تقع على مساحة 3800 فدان، مشيرًا إلى أن نسبة الإنجاز الحالي لهذه الأعمال بلغت 100%  للمرحلة العاجلة.  

وأضاف أنه جارٍ تنفيذ مدرسة تجريبي بالمنطقة تشمل 28 فصلاً دراسياً، بلغت نسبة التنفيذ فيها 80% ، ومن المقرر دخولها الخدمة العام الدراسى المقبل. 

واستعرض الوزير جهود تطوير مرافق وطرق وكهرباء المرحلة العاجلة للأراضي البديلة بمنطقة شمس الحكمة، مُشيراً إلى أنه تم تكليف عدد من شركات المقاولات المشهود لها بالكفاءة بأعمال المرافق والطرق والكهرباء بعدد (3) مخططات عاجلة لقبيلة "الصناقرة" بمساحة 250 فدانا، وقبيلة "الزعيرات" بمساحة 350 فدانا، وقبيلة "الجميعات" بمساحة 185 فدانا في قطاعات A – B – C بمنطقة شمس الحكمة.

وعرض اللواء حسام السيسي، وكيل وزارة النقل، والمشرف على مشروع رأس الحكمة من قِبل الوزارة، موقف التواجدات داخل المرحلتين الأولى والثانية لمشروع رأس الحكمة، كما عرض صورًا لإخلاء التواجدات على كامل المشروع بحري الطريق، خارج وداخل المرحلة الأولى.

مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية الأزهرية

نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 برقم الجلوس.. تم اعتمادها عبر رابط بوابة الأزهر استعلم الآن

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي إتاحة التحسين للطلاب المتضررين من نتيجة الثانوية العامة 2025

وزير التربية والتعليم

موعد تسليم شهادات الثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل الآن

تنسيق الجامعات 2025

رابط المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025.. التسجيل في هذا الموعد

تنسيق الجامعات 2025

بشرى سارة لهؤلاء الطلاب في تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

منح دراسية.. مفاجأة لبعض طلاب الثانوية العامة 2025 بتنسيق الجامعات الأهلية

وزير التربية والتعليم

16 أغسطس .. موعد امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2025

الثانوية الأزهرية

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2025.. سريع ومباشر يظهر المجموع في الحال

ترشيحاتنا

مأساة أسرة المنيا بسبب مبيد حشري خطير

مأساة "المنيا" تهز القلوب| وفاة أسرة كاملة بسبب مبيد قاتل.. أستاذ سموم يحذر: "الموت حتمي ولا علاج"

هنادي مهنا

فستان كلاسيك.. هنادي مهنا تخطف الأنظار بظهورها

سيارة أكيورا

بيع سيارة عمرها 25 عامًا مقابل 204 ألاف دولار.. ما السر؟

بالصور

كيف ينزل تكيس المبايض مع الدورة؟.. أطباء يوضحون

هل تنزل أكياس المبيض مع الدورة الشهرية
هل تنزل أكياس المبيض مع الدورة الشهرية
هل تنزل أكياس المبيض مع الدورة الشهرية

مأساة "المنيا" تهز القلوب| وفاة أسرة كاملة بسبب مبيد قاتل.. أستاذ سموم يحذر: "الموت حتمي ولا علاج"

مأساة أسرة المنيا بسبب مبيد حشري خطير
مأساة أسرة المنيا بسبب مبيد حشري خطير
مأساة أسرة المنيا بسبب مبيد حشري خطير

7 عادات صباحية تسرع فقدان الوزن.. التعرض للشمس الأبرز

عادات بسيطة تساعدك على خسارة الوزن
عادات بسيطة تساعدك على خسارة الوزن
عادات بسيطة تساعدك على خسارة الوزن

كاديلاك ماري كاي الوردية الأيقونية تتحول إلى سيارة كهربائية

كاديلاك
كاديلاك
كاديلاك

فيديو

شريف الليثي

أسرع طلاق.. تفاصيل انفصال شريف الليثي عن ابنة الإعلامي تامر أمين

أنغام داخل مستشفى بألمانيا

بعد شائعة مرضها.. أنغام ترد بصورة من داخل مستشفى في ألمانيا

منة عدلي القيعي

جهاز تنفس صناعي ودكتور إسعاف.. منة القيعي تكشف عن أغرب فرح في الوسط الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: محمية "الفاية" وخريطة التراث الإنساني

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عبد الناصر.. بين نيران الرأسمالية ومآلات التاريخ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

المزيد