حماة وطن: الإخوان فقدوا مصريتهم ووطنيتهم دعما لجماعة مشبوهة

أكد الدكتور عمرو سليمان المتحدث باسم حزب حماة الوطن، أن دعوات جماعة الإخوان بالتجمهر أمام السفارات المصرية فى الخارج تترجم لواقع مشبوه لجماعة مشبوهة وأنصارها لوثوا العقول ولا يعلمون إلى أى جانب يقفون.

وأوضح سليمان خلال مداخلة لبرنامج "اليوم" المذاع على قناة DMC، أنه من الأولى أن يقفوا أمام سفارات الاحتلال الإسرائيلى تنديدا لما يرتكبوه من جرائم ضد الإنسانية، وإنما تعودنا من هذه الجماعة على هذه الطريقة فى التصعيد النفسى والتعامل مع الدولة المصرية بشيء كبير من الضغط إلى جانب أنهم فى حالة عداء مع وطنهم.

ولفت سليمان إلى أن الإخوان فقدوا مصريتهم ووطنيتهم دعما لجماعة مشبوهة بأفكار منحرفة كانوا يريدون يوما ما أن يجعلوها هى التى تتصدر مشهد الدولة المصرية.

وأكد سليمان أن الدولة المصرية ليست بمعزل عن الرؤية والاستيقاظ الدائم بأجهزتها لكل ما يحاك ضدنا، والقيادة السياسية لديها الحكمة بأن تستطيع قيادة الأمر بهدوء وحكمة فى كل هذه الضغوط.