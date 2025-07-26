الدولية لدعم فلسطين تشيد بالدور المصري في خدمة القضية الفلسطينية

أكد الدكتور صلاح عبد العاطى، رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، علي أهمية الدور المصرى والقيادة المصرية فى دعم القضية الفلسطينية.

وأضاف عبد العاطى خلال مداخلة لبرنامج "اليوم" المذاع على قناة DMC:" نثمن الدور المصرى فى دعم القضية والضغط من أجل إنفاذ المساعدات لقطاع غزة والتى أثمرت عن دخول عدد من الشاحنات".

وأوضح عبد العاطي ان الاحتلال الإسرائيلى حرم القطاع من الغذاء وحصار امتد لـ 144 يوما تم من خلاله منع دخول المساعدات الإنسانية، وعندما تم دخول بعض الشاحنات كانت إسرائيل تستهدف من يؤمنها ومنتظريها فى إصرار واضح على تجويع المدنيين وقصف المساعدات.

وأكد عبد العاطى أن الاحتلال قتل المدنيين الجوعى أمام "مؤسسة غزة الإنسانية" الإجرامية، حيث قتلوا أكثر من 1120 شهيدا فلسطينيا وأكثر من 7600 جريح أمام مراكز توزيع المساعدات.

ولفت عبد العاطي إلى أنه منذ أن اشتدت المجاعة بدأت الدولة المصرية ودول أخرى فى الضغط من أجل إنفاذ المساعدات.