ازاي تشتري مستلتزمات المطبخ؟.. نصائح ذهبية لأي عروسة مقبلة على الزواج

قالت صانعة المحتوى ماري نبيل إن تجهيز العرائس في مصر يشهد تغيّرات مستمرة في التفاصيل، لكن لا تزال هناك بعض الثوابت التي تحرص عليها الأمهات منذ فترة مبكرة، قد تبدأ من المرحلة الثانوية.

وأضافت ماري نبيل في تصريحات لها على قناة صدى البلد، أن تجهيز أدوات المطبخ يُعد من أبرز المحطات التي توليها الأمهات اهتمامًا خاصًا، مشيرة إلى أن الأسعار وجودة الأدوات تغيرت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة.

وأوضحت أن بعض العرائس قد ينفقن ما يقرب من 50 ألف جنيه على مستلزمات المطبخ فقط، باستثناء الأجهزة الكهربائية، وهو مبلغ قد يراه البعض كبيرًا، لكنه في رأيها يُمكن أن يكون مناسبًا في ظل ارتفاع الأسعار، إذا تم شراء الأدوات بجودة عالية وشاملة لكل الاحتياجات الأساسية.

وأكدت أن "مش كل حاجة بتتشاف لازم تتجب"، داعية الأمهات والعرائس إلى التركيز على الاستخدام العملي بدلاً من الانبهار بالعروض أو المنتجات المعروضة أونلاين، والتي قد تبدو مغرية لكنها أحيانًا لا تكون ذات جودة جيدة.

وتطرّقت ماري نبيل إلى أماكن شراء المستلزمات، مشيرة إلى أن هناك مناطق شعبية تشهد تنافسًا كبيرًا في الأسعار وتسمح بالفصال، بعكس المحلات والمولات الكبرى التي تفرض أسعارًا ثابتة.