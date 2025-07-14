الأثاث الجنائزي.. ورشة لتصميم نماذج كراسي ومسند رأس مصري قديم بمتحف شرم الشيخ

نظمت إدارة متحف شرم الشيخ الورشة التاسعة من فعاليات البرنامج الصيفي التفاعلي للأطفال، والي يجري تنفيذه بعنوان" رحلة إلى الحياة الأخرى"، بهدف تعريف النشء بالحضارة المصرية القديمة في أجواء مليئة بالإبداع والحماس.

قال محمد حسنين، مدير المتحف، إنه جرى إطلاق الورشة التاسعة بعنوان "الأثاث الجنائزي"، وبمشاركة واسعة من الأطفال بمختلف الأعمار، مشيرًا إلى أن الأطفال تعرفوا خلالها على ملامح الأثاث الذي كان يُوضع داخل المقابر المصرية القديمة، مثل الكراسي ومسند الرأس، ودلالاتها الرمزية في العالم الآخر.

وأوضح مدير المتحف في تصريح اليوم، أن الأطفال قاموا خلال الجزء العملي من الورشة بتصميم نماذج مصغّرة للكراسي ومسند الرأس، باستخدام خامات بسيطة وأدوات آمنة، وسط أجواء مليئة بالمرح والإبداع ساهمت في تعزيز روح الاكتشاف لديهم، والاعتزاز بتراث أجدادهم.

وأكد أنه جرى تنظيم هذه الورشة ضمن سلسلة مستمرة تهدف إلى جعل المتحف مساحة تعليمية حيّة تحتضن جميع الأطفال، وتقدّم لهم تجربة ثقافية وتفاعلية متميزة.

ولفت إلى أن الورشة الثامنة كانت بعنوان "صناعة التمائم"، وتعرف الأطفال خلالها على أهمية التمائم في حياة المصري القديم كوسيلة لجلب الحماية والبركة ودرء الشر، واستعرض أشهر أشكالها مثل: الجعران والعنخ"، مشيرًا إلى أن الأطفال تمكنوا خلال الجزء العملي من تصميم نماذج لتمائم مصرية بأيديهم، باستخدام خامات بسيطة وألوان مبهجة.