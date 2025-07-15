متحف شرم الشيخ ينظم فاعليات لتصميم الأثاث الجنائزي

نظم متحف شرم الشيخ ،فاعلية تحت عنوان “الأثاث الجنائزي” ضمن سلسلة برنامج "رحلة إلى الحياة الأخرى"، إستهدفت تعليم الأطفال تصميم نماذج كراسي ومسند رأس مصري قديم ،لإثقال مهاراتهم بالفنون المصرية .

أوضحت إدارة متحف شرم الشيخ ، أننا مستمرون في تقديم فعاليات البرنامج الصيفي التفاعلي للأطفال “رحلة إلى الحياة الأخرى”، لافتة أننا نُفِّذت الفترة الماضية الورشة التاسعة بعنوان “الأثاث الجنائزي”، بمشاركة واسعة من الأطفال بمختلف أعمارهم.

أفادت إدارة المتحف،أن الفعاليات تهدف تعرف الأطفال على ملامح الأثاث الذي كان يُوضع داخل المقابر المصرية القديمة، مثل الكراسي ومسند الرأس، ودلالاتها الرمزية في العالم الآخر.

أشارت إلى أن الجزء العملي، صمّم الأطفال نماذج مصغّرة للكراسي ومسند الرأس باستخدام خامات بسيطة وأدوات آمنة، في أجواء مليئة بالمرح والإبداع، عززت لديهم روح الاكتشاف والاعتزاز بتراث أجدادهم.

