إطلالة لافتة .. رانيا أبو النصر تخطف الأنظار بظهورها

نشرت رانيا أبو النصر زوجة الفنان ماجد المصري، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة لافته وجذابة.

وتألقت رانيا أبو النصر، مرتديه جيب أنيقه باللون النبيتي، ونسقت معه توب نفس اللون ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد رانيا أبو النصر، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون الاحمر اللامع الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت رانيا أبو النصر، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها المميزة.

ونعرض لكم صور رانيا منصور