فستان كلاسيك.. هنادي مهنا تخطف الأنظار بظهورها

شاركت الفنانة هنادي مهنا، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة لافته وجذابة.

وأطلت هنادي مهنا، مرتديه فستان طويل وأنيق باللون الأسود والأبيض، وجاء الفستان بتصميم الاوف شولدر ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد هنادي مهنا، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون الوردي اللامع الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت هنادي مهنا، تسريحة أنيقة وجذابة لشعرها البني الطويل ، وتركت خصلات بسيطة منسدله لتكشف جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة هنادي مهنا