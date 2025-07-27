يحمي من أمراض القلب.. احرص على تناول هذه الفاكهة

يعتبر التفاح من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية، وهذا يعني أنها توفر الكثير من العناصر الغذائية في كل وجبة.

والتفاح أيضًا مصدرًا غنيًا بالبوليفينولات ، وهي مجموعة مهمة من مضادات الأكسدة.

فوائد التفاح

- قد يساعد التفاح على إنقاص الوزن

يحتوي التفاح على نسبة عالية من الألياف والماء، مما يجعلها مشبعة .

في إحدى الدراسات ، زاد تناول التفاح الكامل من الشعور بالشبع أكثر من تناول كميات متساوية من عصير التفاح، قد يحدث هذا لأن التفاح الكامل يقلل من معدل إفراغ المعدة

- يرتبط التفاح بانخفاض احتمالية الإصابة بمرض السكري

قد يؤدي تناول التفاح أيضًا إلى تقليل فرصة الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

وجدت مجموعة من الدراسات أن تناول التفاح والكمثرى يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 18% ،قد يؤدي تناول حصة واحدة أسبوعيًا إلى خفض الخطر بنسبة 3%

- قد يعزز التفاح صحة الأمعاء

تحتوي التفاح على البكتين ، وهو نوع من الألياف التي تعمل كمضاد حيوي في ميكروبيوم الأمعاء ، وغالبًا ما تكون الأمعاء الصحية مفتاحًا لصحة أفضل