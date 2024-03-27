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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء يزيد نعم الله في الليلة الثامنة عشرة من رمضان.. داوم عليه

دعاء يزيد نعم الله
دعاء يزيد نعم الله على العبد

دعاء يزيد نعم الله على العبد في الليلة الثامنة عشرة من رمضان، الدعاء من العبادات العظيمة خاصة إذا ما وافقت الأيام والدقائق التي يستجاب فيها للعبد، ومنها أيام شهر رمضان المبارك.

دعاء يزيد نعم الله على العبد 

وفي بيان دعاء يزيد نعم الله على العبد، قال الدكتور محمود الأبيدى، من علماء وزارة الأوقاف، إن سيدنا سليمان عليه السلام، دعا ربه بعدما استمع إلي النملة، وتبسم وقال: "رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ".

وأوضح العالم بوزارة الأوقاف، اليوم  الأربعاء: "دعاء سيدنا سليمان فيه شكر وثناء على الله، فجاء الرد عليه (ففهمناها سليمان)، لافتا إلى أن النعمة التي حصل عليها هي الفهم.

وتابع: "الإنسان يعيش بين الشكر والصبر، فعلينا أن نشكر الله حتى يزيد نعمته علينا".

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دعاء يزيد نعم الله على العبد 

قالت دار الإفتاء، عن دعاء سجود الشكر، إنه إذا سجد الإنسان شكرًا لله تعالى استحب له أن يقول ما يقوله في السجود فيقول: «سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ» رواه أبو داود والترمذي وصححه والنسائي من حديث عائشة رضي الله عنها، زاد الحاكم: ﴿فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾.

كما يُستحب أن يقول أيضًا: «اللَّهُمَّ اكْتُبْ لِي بِهَا عِنْدَكَ أَجْرًا، وَضَعْ عَنِّي بِهَا وِزْرًا، وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ ذُخْرًا، وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ» رواه الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وصححه الحاكم، كما يُستحب له أن يقول ما يقوله في سجود الصلاة مع الإكثار من حمد الله وشكره.

حكم سجدة الشكر

وذهب أكثر العلماء ذهبوا إلى استحباب سجود الشكر عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمةٍ، فيُسن سجود الشكر عند تجدد النعم كمن بُشِّر بهداية أحد، أو إسلامه، أو بنصر المسلمين، أو بُشِّر بمولود ونحو ذلك.

وتعتبر سجدة الشكر سنة، ويُشترط لها ما يُشترط في الصلاة من الطهارة وستر العورة ونحوهما؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه الإمام مسلم: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ»؛ فيدخل في عمومه السجود، ولأنه صلاة فيشترط له ذلك كالصلاة المعتادة، وبالقياس على سجود السهو؛ فإنه يُشترط له ذلك.

ونقلت قول الإمام البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (1/ 446، ط. دار الكتب العلمية): [وهي -أي سجدة التلاوة وسجدة شكر- صلاة؛ (فيُعتبر لهما ما يُعتبر لصلاة نافلة من الطهارة وغيرها)؛ كاجتناب النجاسة واستقبال القبلة وستر العورة والنية؛ لأنه سجود لله تعالى يُقصد به التقرب إليه، له تحريم وتحليل، فكان صلاة كسجود الصلاة والسهو]. 

وروي عن الإمام الشعبي ما ينبئ عن أنه لا تُشترط فيها الطهارة ولا استقبال القبلة، فقد ورد ذلك عنه في سجود التلاوة؛ قال الإمام ابن قدامة في "المغني" (1/ 444، ط. مكتبة القاهرة): [وعن الشعبي فيمن سمع السجدة على غير وضوء: يسجد حيث كان وجهه].

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