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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

فتاوى الصائمين|هل الأفضل للحامل الصيام أم الفطر في شهر رمضان ومتى تأثم؟

متى تأثم الحامل على
متى تأثم الحامل على صيامها شهر رمضان؟

متى تأثم الحامل على صيامها شهر رمضان؟ سؤال نجيب عنه من خلال “فتاوى الصائمين”، والذي يعرض عبر موقع صدى البلد على مدار أيام شهر رمضان 2024، ويصحبنا خلالها الشيخ إبراهيم جاد الكريم من علماء الأزهر.

متى تأثم الحامل على صيامها شهر رمضان؟

أنا حامل والطبيب نصحني ألا أصوم لكنني أجد في نفسي قوة للصيام فهل علي إثم إذا صمت، إن الحامل أو المرضع إذا خافت على نفسها أو جنينها فيجوز لها أن تفطر، ونقول للسائل: إذا كان الطبيب نصحك بالفطر فإذا تعرضتِ لإيذاء فإنك بذلك تأثمي إذا ألقيتي بنفسك إلى التهلكة، وحافظي على صحتك ولك رخصة ثم تقضين ما عليك.

كفارة الحامل والمرضع فى رمضان 

كشفت دار الإفتاء المصرية، عن حكم صيام المرأة الحامل في شهر رمضان المبارك، من خلال ردها على سؤال ورد اليها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، مضمونة: "زوجتي حامل ومنعها الطبيب من الصيام، فهل عليها كفارة أو فدية؟ وفي حالة الوجوب ماذا يكون مقدارها وفي أي وقت تسدد؟". 

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، أنه إذا قرر الطبيب عدم قدرة زوجة السائل على الصيام فلا مانع أن تفطر، وعليها أن تقضي الأيام التي أفطرتها بعد انتهاء العذر الذي منعها من الصيام عن كل يوم يومًا.

وأضافت: أما إذا كانت غير مستطيعة للصيام حتى بعد انتهاء العذر وكان ذلك على الدوام وقرر ذلك الطبيب فعليها أن تطعم عن كل يوم مسكينًا بما مقداره مد، وهو مكيال يساوي 510 جرامات من القمح، ويجوز إخراج قيمتها (30 جنيهًا هذا العام عن اليوم) وتوزيعها على المساكين على ما عليه الفتوى.

الأزهر للفتوى: تقضي الحامل والمرضع ما أفطرته في رمضان ولا تجزئ الفدية عنها

كفارة إفطار الحامل فى رمضان .. دار الإفتاء توضح

حكم صيام الحامل والمرضع في شهر رمضان

حكم صيام الحامل والمرضع في شهر رمضان، يجوز للمرأة الحامل أو المرضع الإفطار في رمضان.

واتفق جمهور الفقهاء على أن القضاء واجب على الحامل في حال أفطرت خوفًا على نفسها أو في حالة أفطرت خوفًا على جنينها ونفسها معا، ففي هذه الحالة تقضي المرأة الحامل أو المرضع ما أفطرت من أيام في شهر رمضان، وليس عليها فدية في ذلك، قياسًا على من أفطر بسبب مرض، فهو يقضي ما فاته من أيام، وليس عليه فدية.

واتفق جمهور الفقهاء أنه يجب على المرأة الحامل إخراج الفدية إذا كان فطرها بسبب الخوف على الجنين فقط، لكن اختلفت الآراء في حكم الفدية، كما يأتي: المذهب المالكي: ذهب المالكية إلى أن المرأة الحامل يحوز لها الإفطار وعليها القضاء فقط بدون فدية، أما المرأة المرضع فيقع عليها فدية، ولكن إذا خافت الحامل أو المرضع الهلاك أو الضرر الجسيم الذي قد يقع بهما أو بولدهما بسبب الصيام، ففي هذه الحالة يجب عليهما الفطر.

- المذهب الحنفي: ذهب الأحناف إلى أن المرأة الحامل والمرضع يحوز لها الإفطار إذا خافا على نفسيهما فقط، أو على نفسيهما والولد معا، أو على الولد فقط، والحكم هنا يكون القضاء فقط عند القدرة بدون إخراج الفدية، نفى الأحناف الفدية لأن الجنين متصل بجسم المرأة الحامل مثل أي عضو آخر في الجسم، فيعد الخوف على الجنين كالخوف على أحد أعضاء جسم المرأة الحامل.

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