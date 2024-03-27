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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دعوة على الهواء لـ أحمد موسى لحضور إفطار المطرية رمضان المقبل.. فيديو

افطار المطرية
افطار المطرية

وجه الدكتور علاء فريد، أحد منظمي إفطار المطرية، الدعوة على الهواء، للإعلامي أحمد موسى، لحضور حفل إفطار المطرية رمضان المقبل.


وقال الدكتور علاء فريد، أحد منظمي إفطار المطرية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد،: "على الهواء بوجه لحضرتك الدعوة لحضور حفل إفطار المطرية العام المقبل والفريق الكامل للبرنامج".

وعلق الإعلامي أحمد موسى، على الدعوة، قائلا: "يشرفني وعلى رأسي، وإن شاء الله السنة الجاية معكم".

وأضاف "موسى"،: "دايما كده المطرية حديث الناس وسائل الإعلام العربية والأجنبية، بجانب اهتمام وتقدير الدولة المصرية للشباب القائم على التنظيم، والدعم الكامل لهم، بعد استقبال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء لهم لتوجيه الشكر لهم على المشاهد التي رآها العالم أجمع في مصر خلال شهر رمضان".


وفي ذات السياق، قال الدكتور علاء فريد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن  هناك حرصا شديدا على خروج الإفطار بهذا الشكل الذي يراه العالم أجمع سنويا، قائلا:'بيكون في اجتماعات أسبوعية وشهرية للاستعداد لهذا الإفطار، والمصريين «ملهمش كتالوج»، والدليل اللى بنشوفه في شهر رمضان، والحفل كان في ناس من أوروبا زي فرنسا وألمانيا، والخليج والدول العربية مثل المغرب والإمارات وعمان والجزائر والبحرين"،

وأوضح الدكتور علاء فريد، أن 800 فرد يشاركون في تنظيم حفل إفطار المطرية، مشددا على أنه يتم إعداد بروفات كبيرة لحفل إفطار المطرية للخروج بهذا الشكل الذي تتحدث عنه وسائل الإعلام العربية والدولية.

أحمد موسى إفطار المطرية رمضان وسائل الإعلام العربية شهر رمضان

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