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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محتاجين تفسير.. أحمد موسى عن كثرة الحرائق: عايزين نفهم هل ده طبيعي؟

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

علق الإعلامي أحمد موسى، على كثرة الحرائق التي انتشرت في الفترة الأخيرة، قائلا: "محتاجين تفسير للحرائق اللي بتحصل الفترة دي".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج، على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، :" منذ 10 أيام والبلد تعاني من حرائق دون سبب، وما يحدث ليس هينا، ولا بد من تفسير، متابعا:" المحلات اتحرقت في دمياط قبل الفطار ودلوقتي في القطامية".

واسترسل: "هل اللي بيحصل ده طبيعي؟، معنديش إجابة"، مضيفا: حريق منذ قليل التهم مزارع على مساحة 5 أفدنة في الإسماعيلية.

وأوضح أن حريق المرج كان البعض يقول إنه انفجار حدث في محطة الصرف الصحي بالمرج، متابعا: وزارة البترول أكدت أن الحريق بعيد عن خطوط الغاز.

أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى الحرائق حريق المرج وزارة البترول

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