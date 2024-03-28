محافظ الوادي الجديد : منح17رحلة عُمرة للفائزين بمسابقة "القرآن الكريم"

شهد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ، خلال جلسة المجلس التنفيذي، إجراء القرعة العلنية للإعلان عن أسماء الفائزين بمسابقة القرآن الكريم التي نظمتها المحافظة بالتعاون مع وزارة الأوقاف لتكريم حفظة القرآن الكريم، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة والدكتور مختار عيسى مدير عام الأوقاف بالمحافظة والقيادات التنفيذية والأمنية والشعبية.

وأكد المحافظ أن عدد المتقدمين للمسابقة بلغ ٩٤٣ متقدم من مراكز المحافظة الخمسة، إجتاز منهم ٣٠٧ الإختبارات التي عقدتها اللجنة المُشكّلة من مديرية الأوقاف. معلنًا عن منح ١٧ رحلة عُمرة للفائزين، من بينهم ٤ رحلات للأسر القرآنية،بالإضافة إلى منح جميع المتميزين من المشاركين بالمسابقة جوائز مالية، مؤكدًا حرص المحافظة على تشجيع ودعم حفظة كتاب الله و رصد مكافآت مجزية لتكريمهم.