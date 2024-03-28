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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد : منح17رحلة عُمرة للفائزين بمسابقة "القرآن الكريم"

جانب من المسابقه
جانب من المسابقه

شهد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ، خلال جلسة المجلس التنفيذي، إجراء القرعة العلنية للإعلان عن أسماء الفائزين بمسابقة القرآن الكريم التي نظمتها المحافظة بالتعاون مع وزارة الأوقاف لتكريم حفظة القرآن الكريم، بحضور  سيد محمود سكرتير عام المحافظة والدكتور مختار عيسى مدير عام الأوقاف بالمحافظة والقيادات التنفيذية والأمنية والشعبية.

مسابقة تفاعلية بجوائز لطلاب الوادى الجديد على منصة "تعلم معنا"

وأكد المحافظ أن عدد المتقدمين للمسابقة بلغ ٩٤٣ متقدم من مراكز المحافظة الخمسة، إجتاز منهم ٣٠٧ الإختبارات التي عقدتها اللجنة المُشكّلة من مديرية الأوقاف. معلنًا عن منح ١٧ رحلة عُمرة للفائزين، من بينهم ٤ رحلات للأسر القرآنية،بالإضافة إلى منح جميع المتميزين من المشاركين بالمسابقة جوائز مالية، مؤكدًا  حرص المحافظة على تشجيع ودعم حفظة كتاب الله و رصد مكافآت مجزية لتكريمهم.

إجراء القرعة إجراء القرعة العلنية الاختبارات اسم القرعة العلنية القرآن الكريم اللواء دكتور محمد الزملوط المج القيادات التنفيذية سكرتير عام المحافظة سكرتير عام زارة الأوقاف مسابقة القرآن الكريم محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد

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