شركة العاصمة الإدارية تكشف حقيقة إنشاء إستاد آخر بسعة 40 ألف متفرج

كشف المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية، حقيقة الأنباء المتداولة حول اعتزام الشركة إنشاء إستاد آخر بسعة 40 ألف متفرج بالعاصمة الإدارية.

وقال عباس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد: "لا نحتاج لاستاد آخر بجانب إستاد مصر".

وأضاف المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية، أنه تم طرح المدينة الأوليمبية الرياضية بالكامل في العاصمة الإدارية على أكبر الشركات العالمية لإدارتها.

وأكد أن نجاح الدولة المصرية في تنظيم بطولة كأس عاصمة مصر، رسالة فخر واعتزاز للعالم أجمع ليس لمصر فقط.