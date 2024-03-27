خالد عباس: بطولة كأس عاصمة مصر بداية لتنظيم الأحداث العالمية

علق المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية، على بطولة كأس عاصمة مصر، مؤكدا أن نجاح الدولة المصرية في تنظيم البطولة رسالة فخر واعتزاز للعالم أجمع ليس لمصر فقط.

وقال خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية، خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد،: "بطولة كأس عاصمة مصر أعادت الحس الوطني بين المواطنين".

واسترسل: "الجماهير ملأت مدرجات مباراة مصر وكرواتيا بأكثر من 80 ألفا في صورة لم تحدث منذ سنوات".

وأكمل: ستاد مصر لقى إشادات كبيرة من جانب المنتخبات التي لعبت في البطولة، لا سيما مدرب منتخب كرواتيا الذي أكد أنه ستاد على أعلى مستوى، وعالمي، نحتاج مثله في كرواتيا.

وأكد أن منتخبات عالمية ستطلب اللعب في ستاد العاصمة الإدارية، متابعا: الجمهور المصري في ستاد العاصمة خلال المباراة بالأمس كان مشرف.ا‏