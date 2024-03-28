نبيلة مكرم: الشعب المصري عظيم.. وحفل إفطار المطرية رائع

أكدت السفيرة نبيلة مكرم، مؤسسة ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة "فاهم" للدعم النفسي"، أنه أحيى الشباب الذي نظم حفل إفطار المطرية، مشيرة إلى أنه عندما تم دعوتي، كان لدي حرص على المشاركة والحضور.

وقالت نبيلة مكرم، خلال لقاء لها بحفل إفطار المطرية، والتي أذاعته فضائية “اكسترا نيوز”، أن الشعب المصري عظيم، مؤكدة أنه بالرغم من الإمكانيات البسيطة إلا أنه ينجح في إخراج أشياء عظيمة، مثلما تم في حفل المطرية.

وتابع مؤسسة ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة "فاهم" للدعم النفسي، أنه تواجدت قبل الفطار بـ 3 ساعات، وكان لدي حرص على تحية الجمهور، وتابعت التحضيرات التي قام بها الشباب، والتجهيزات المميزة