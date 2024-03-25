السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة السابقة تشارك في حفل إفطار المطرية

التقطت عدسة "صدى البلد" صورة لوزيرة الهجرة السابقة السفيرة نبيلة مكرم، خلال وجودها في شرفة أحد المنازل داخل حي المطرية، للمشاركة في الإعداد لحفل الإفطار الرمضاني الضخم الذي ينظمه أهالي المنطقة، وقد ظهرت الوزيرة السابقة بجوار أحد الشباب وترفع علامة النصر.

وكان قد استعد أهالى المطرية بمحافظة القاهرة اليوم الإثنين لتنظيم أكبر حفل إفطار رمضاني في مصر الحفل المعروف إعلاميا بإفطار المطرية يشمل مائدة تتسع لنحو 10 آلاف صائم.

أقام الإفطار للسنة العاشرة منذ عام 2013 حتى أصبح ماركة مسجلة ومعروفة للعالم وتقوم الفكرة على عمل مائدة إفطار يشارك فيها كل الأهالي للتحول إلى أطول مائدة رمضانية.

وتشهد شوارع المطرية حالة من الاستعداد لتجهيز الموائد وتجهيز الطعام والحلويات إضافة لتعليق الزينة والأنوار في مختلف الشوارع التي سيكون فيها المائدة.

IMG_20240325_191254

Screenshot_2024-03-25-19-12-46-69

Screenshot_2024-03-25-19-12-40-65

Screenshot_2024-03-25-19-12-38-48

Screenshot_2024-03-25-19-12-35-89