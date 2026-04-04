سيد أسامة "ميكا"يكشف لـ صدى البلد حقيقة إخلاء سبيله بقضية إيصالات أمانة

نفى الفنان سيد أسامة، المعروف بلقب "ميكا"، صحة الأخبار المتداولة خلال الساعات الماضية بشأن إخلاء سبيله على خلفية اتهامات تتعلق بإيصالات أمانة، مؤكدًا أن ما يتم تداوله لا يمت للحقيقة بصلة.

وأوضح "ميكا" في تصريحات خاصة لموقع صدي البلد الاخباري أنه يتمتع بحالة جيدة، ولا يواجه أي مستجدات قانونية كما أشيع، مشددًا على أن تلك الأخبار عارية تمامًا من الصحة، واصفًا إياها

بـ"الإشاعات التي لا أساس لها".

طلب من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة تحري الدقة قبل نشر أو تداول أي معلومات غير مؤكدة، خاصة عندما تتعلق بالحياة الشخصية للأفراد.