عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

تراجعت بنحو 15 جنيهًا| مفاجأة في أسعار الذهب .. إيه الحكاية؟

صدى البلد

يتساءل المواطنين دوماً حول مستجدات أسعار الذهب حيث يفضل البعض دائما الاستثمار في الذهب كونه مصدرا آمنا يلائم الجميع، ويتجه الأغلب للاستثمار في العملات الذهبية كأفضل طرق الاستثمار في الذهب بعد شراء السبائك.

تراجع أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب الأربعاء 27 مارس ، خلال التعاملات المسائية بالسوق المحلية، وفقد الجرام 10 جنيهات بعد تراجعه 15 جنيها في بداية التعاملات، ليسجل انخفاض إجمالي بنحو 25 جنيهاً.

وسجلت أسعار الذهب لعيار 21 خلال التعاملات المسائية اليوم 3090 جنيها، بعد أن افتتح التعاملات عند مستوى 3115 جنيها، على الرغم من ارتفاع الأوقية ببورصة الذهب عند مستوى 2191 دولارا.

وتتراوح قيمة المصنعية جرام الذهب، ما بين 3 إلى 7% تقريبًا من سعر الجرام وقد تزيد قليلا وفقا للجهد المبذول في القطعة الذهبية ، بحسب تقديرات الشركة المنتجة له.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لأحد منصات تداول الذهب ، إن أسعار الذهب تراجعت بنحو 15 جنيهًا، خلال تعاملات ، ومقارنة بختام تعاملات امس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3100 جنيه، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 12 دولارًا لتسجل 2190 دولارًا.

وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3543 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2657 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2066 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 24800 جنيه.

وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد ارتفعت بقيمة 25 جنيهًا خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3090 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 3115 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بقيمة 6 دولارات، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2172 دولارًا، ولامست مستوى 2191 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2178 دولارًا.

تطورات الذهب عالمياً

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي عن شهر مارس، سلبية ثقة المستهلك الأمريكي تجاه الأوضاع الاقتصادية، حيث سجل نحو 104.7 نقطة مقابل توقعات بتسجيل 106.9 نقطة، في حين جاءت القراءة السابقة عند 106.7 نقطة ولكنها عُدلت بالخفض إلى 104.8 نقطة.

ويبدو أن صناع القرار في الفيدرالي الأمريكي يزدادون ثقة بشأن تخفيف ضغوط الأسعار، ويتوقعون ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام، وسط أدلة متزايدة على أن التضخم يتحرك في الاتجاه الصحيح.

ويبحث المستثمرون عن إشارات جديدة حول توقعات التضخم لمعرفة متى سيبدأ الفيدرالي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة، وسوف تركز الأسواق بشدة على بيانات مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة لشهر فبراير، والتي من المقرر صدورها يوم الجمعة المقبل.

وقد تؤدي الأدلة على تخفيف ضغوط الأسعار إلى تعزيز مكاسب الذهب لأنها ستقلل من آمال الفيدرالي الأمريكي في إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، ومع ذلك، فارتفاع معدلات التضخم سيؤثر سلبًا على سعر الذهب لأنه سيزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاستثمار فيه، ويتجه المستثمرون للأصول التي تحمل فائدة مثل السندات.

كما توقع تحليل جولد بيليون أن يتسبب تخفيض أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام في وصول الذهب لمستويات 2300 دولار للأونصة خاصة أن خفض الفائدة أمر لا مفر منه وسيصب في صالح أسعار الذهب في وقت لاحق، حيث تضع العديد من المؤسسات المالية العالمية سعرا مستهدفا للذهب لنهاية العام عند 2300 دولار.

وأيضاً أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي تسجيل صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب أول صافي تدفقات نقدية داخلة خلال الأسبوع المنتهي في 15 مارس بمقدار 1 طن ذهب، وذلك بعد 10 أسابيع متتالية من تسجيل صافي تدفقات خارجة.

ويدل هذا على عودة الاهتمام بالطلب الاستثماري على الذهب نتيجة لاقتناع الأسواق أن أسعار الفائدة الأمريكية تقترب من الانخفاض وبالتالي يزيد هذا من الفرص الاستثمارية للذهب ويقلل من تكلفة الفرصة البديلة لديه كونه لا يقدم عائدا لحائزيه.

الذهب أسعار الذهب تراجع أسعار الذهب جرام الذهب عيار 24

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل عيد الفطر.. موعد صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة الجديدة

أول ظهور لـ ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي معا بعد الطلاق |شاهد

دوره انتهى مع منتخب مصر .. منشور مثير من مهيب عبد الهادي

إنتاج موسم جديد من البصل.. والحكومة تستعد لإعادة تصديره| ماذا عن أسعاره المستقبلية؟

ترحيل 18 لاعبًا مصريًا من الإمارات| اتحاد الكرة يرد

بعد تصريحات محامي اللاعب محمد المغربي بشأن أزمة حسين الشحات..أشرف عبدالعزيز يرد..تفاصيل

حادثة .. تصادم سيارة بتريلا ووفاة 9 أشخاص|صور

إيقاف ضابط شرطة عن العمل لتعديه على سائق توك توك بالجيزة

ترشيحاتنا

كيا EV9 تفوز بلقب أفضل سيارة كهربائية لعام 2024.. متخطية هيونداي وفولفو

استقالة مسؤولة في الخارجية الأمريكية بسبب حرب غزة

الانخفاض وصل لـ 30%.. الغرف التجارية تقدم أخبارا سارة للمواطنين

مصر تحصل على الدفعة الثانية من مستحقات صفقة رأس الحكمة في هذا الموعد

بشرى سارة من التموين بشأن أسعار كحك العيد وخصم 10% لهؤلاء

هكسرلك رجلك| تفاصيل محاكمة الشحات لاتهامه بالتعدي على لاعب بيراميدز


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نيرمين الفقي تثير ضجة بفستان جريء| شاهد

بعد حضورهما إفطار تيك توك السنوي.. نجاة فنان شاب وزوجته من الموت

الملكة رانيا تخطف الأنظار بأناقتها في رمضان| شاهد

ضعف الطلب العالمي على السيارات الكهربائية.. ما السبب؟

فيديو

بعد حضورهما إفطار تيك توك السنوي.. نجاة فنان شاب وزوجته من الموت

معندناش واسطة.. حمادة هلال يكشف كواليس مشاركة نجله يوسف في المداح 4| خاص

أصبتُ في كتفي ورجلي.. سمية الخشاب تتقدّم ببلاغ ضد برنامج رامز جلال |فيديوجراف

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ