مش هتنفع ...إبراهيم عبد الجواد يوجه رسالة نارية لـ حسام حسن

وجه الاعلامي إبراهيم عبد الجواد رسالة للكابتن حسام حسن عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وقال إبراهيم عبد الجواد : احياء تجربة الجوهري مش هتنفع.. ولازم يكون هناك متحدث رسمي للمنتخب.



وعلي الجانب الآخر تحدث حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر عقب المباراة قائلًا: "مواجهة كرواتيا شهدت غياب ما يقارب من 5 لاعبين أساسيين، مثل زيزو والشناوي وإمام عاشور بسبب الإصابات، وسيختلف أداء المنتخب بعد عودة جميع المصابين وأيضا رمضان صبحي المصاب مع فريقه".

وأضاف حسام حسن "وبخلاف غياب المصابين كان هناك غياب للاعبين كان من المفترض قدومهم".

هل قصد الهجوم على صلاح ؟

وبسبب تجاهل حسام حسن لمحمد صلاح في تصريحه عن الغيابات وعدم ذكر إسمه، وتخصيص التصريح الثاني بالحديث عن لاعبين كان من المفترض قدومهم، تحدث كثيرون عن قصد حسام حسن بالإشارة إلى محمد صلاح دون ذكر اسمه.