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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يتفقد البرنامج التدريبي التكاملي لشيوخ المعاهد

البرنامج التدريبي
البرنامج التدريبي التكاملي لشيوخ المعاهد

تفقد فضيلة الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، يرافقه أيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، وأمين عزام، مدير التدريب، البرنامج التدريبي التكاملي الشامل لتنمية مهارات شيوخ المعاهد، والذي انطلقت منه المجموعة الأولى بالمنطقة الثلاثاء 26/ 3/ 2024م وينتهي 28/ 3/ 2024م.

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يهدف البرنامج إلى تلبية الاحتياجات التدريبية الحقيقية لجميع العاملين بالمعاهد الأزهرية، وتنمية مهارات شيوخ المعاهد في مختلف المهام المكلف بها منها: (القانونية، والإدارية، والمالية، والتربوية، وشئون الطلاب، وأعمال الجودة)، حيث تركز الدورة على الجانب العملي أكثر من الجانب النظري، وذلك لتلبية الاحتياجات الحقيقية للسادة شيوخ المعاهد.

يأتي هذا البرنامج ضمن أهداف قطاع المعاهد الأزهرية، برئاسة فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، للارتقاء بمستوى الأداء داخل المعاهد الأزهرية، ويُشرف على البرنامج الأستاذ الدكتور أحمد شرقاوي، رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم بقطاع المعاهد الأزهرية، ويتابع تنفيذ البرنامج في مختلف المناطق الأزهرية، الدكتور/ شريف سميح، مدير إدارة التدريب التربوي بقطاع المعاهد.

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