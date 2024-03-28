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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سجدة شكر من الأم المثالية بجنوب سيناء بعد منحها رحلة حج

الام المثالية الاولي
الام المثالية الاولي

سجدت لله شكرا  بعد أن منحها اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء رحلة حج  انها السيدة وهيبة احمد حليم الام المثالية علي مستوي المحافظة التي كان لها قصة كفاح كبيرة بعد وفاة زوجها  حتي قامت برسالة تربية ابنائها بالتعليم الجامعي .

جاء ذلك خلال استقبال  اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بديوان عام المحافظة بطور سيناء أمس الاربعاء، الحاجة "وهيبة احمد حليم من مدينة أبو زنيمة"الام المثالية الاولى بمحافظة جنوب سيناء، واسرتها هنأها بفوزها بلقب الام المثالية الاولى بجنوب سيناء، وتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لها خلال الاحتفال الذي أقيم بهذا الغرض 21 من الشهر الجاري.

وذلك بحضور اللواء احمد الاسكندراني، السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، ومبروك الغمريني، رئيس مدينة طور سيناء، وانور محمود مدير التضامن الاحتماعي بالمحافظة، وزيدان عبد الغفار مستشار المحافظ للتضامن الاجتماعي.

وقام محافظ جنوب سيناء بتكريمها جلسة المجلس التنفيذي رقم (2) المنعقد بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور كافة القيادات التنفيذية للمحافظة، ورؤساء المدن، ومديري المديريات، ومديري إدارات الديوان العام.

ومنحها المحافظ رحلة حج هذا العام، علي نفقة المحافظة، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، كما سلمها شهادة تقدير ومكافأة مالية،  وخلال اللقاء أعرب محافظ جنوب سيناء، عن اعتزازه وتقديره لقصة كفاحها حتي  جعلت أبناءها نماذج مشرفة ومضيئة تُساهم في بناء وتنمية الوطن رغم معاناتها وظروفها الإنسانية والإقتصادية الصعبة معرباً عن خالص تقديره وتحياته لجميع الأمهات اللاتي يعتبرن رمزاً للعطاء قائلا أن الأم المصرية قدمت ولا زالت تقدم أروع النماذج في التضحية واحتفالنا اليوم جاء محاولة لرد الجميل للأمهات الذين قدموا جيلا ً قادر على المشاركة في بناء الوطن..

من جانبها أعربت  الام المثالية الاولى عن سعادتها الغامرة لتكريم  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية  لها ضمن احتفالية عيد الام وقدمت الشكر لمحافظ جنوب سيناء لتحقيق اغلي حلم لها وهي زيارة بيت الله الحرام وأداء مناسك الحج.

وكان المحافظ قد كرم الأمهات المثاليات على مستوى مراكز ومدن المحافظة بقاعة الاجتماعات بمجلس مدينة شرم الشيخ الجديد 21 مارس الحالي.

الام المثالية.

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جنوب سيناء فودة الام المثالية سجدة شكر رحلة

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