شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن مصابي الفريق

كشف الإعلامي احمد شوبير موقف مصابي النادي الأهلي حتى الآن عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب شوبير: من الصعب عودة إمام عاشور قبل شهر ونصف على الأقل.



وأضاف : محمد الشناوي يواصل التأهيل في ألمانيا ومنتظر عودته مابين شهر ونصف إلى شهرين.

وتابع : ديانج وياسر إبراهيم مش أقل من 5 أسابيع، - وسام أبو علي موقفه 50/50 من مباراة العودة أمام سيمبا.



ويستعد الأهلى لمواجهة سيمبا التنزانى فى ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال فى الثامنة مساء (بتوقيت القاهرة) الجمعة 29 مارس الجارى على ملعب بنجامين مكابا الوطني في العاصمة التنزانية دار السلام.

ويأمل الأهلى صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دورى أبطال أفريقيا، تحقيق اللقب 12 فى النسخة الحالية، ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجاً ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.