شوبير يغضب الجماهير: مفيش حد من لاعبي الزمالك يستحق الانضمام للمنتخب

كشف الإعلامي أحمد شوبير سر استبعاد حسام حسن للاعبي الزمالك من منتخب مصر عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وقال شوبير : مفيش حد في نادي الزمالك كان يستحق في هذه الفترة الانضمام للمنتخب، الزملكاوية نفسهم غير راضين عن أداء و نتائج و عروض نادي الزمالك، و أكيد حسام حسن له وجهة نظر .

على الجانب الآخر تحدث حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر وعقب مباراة مصر و كرواتيا قائلًا: "مواجهة كرواتيا شهدت غياب ما يقارب من 5 لاعبين أساسيين، مثل زيزو والشناوي وإمام عاشور بسبب الإصابات، وسيختلف أداء المنتخب بعد عودة جميع المصابين وأيضا رمضان صبحي المصاب مع فريقه".

وأضاف حسام حسن "وبخلاف غياب المصابين كان هناك غياب للاعبين كان من المفترض قدومهم".

هل قصد الهجوم على صلاح ؟



وبسبب تجاهل حسام حسن لمحمد صلاح في تصريحه عن الغيابات وعدم ذكر إسمه، وتخصيص التصريح الثاني بالحديث عن لاعبين كان من المفترض قدومهم، تحدث كثيرون عن قصد حسام حسن بالإشارة إلى محمد صلاح دون ذكر اسمه.