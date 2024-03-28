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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتفطر معاهم..محافظ دمياط تُكرم الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط

كرمت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الأمهات المثاليات على مستوى المحافظه لعام ٢٠٢٤ ، وذلك خلال حفل أٌقيم بمكتبة مصر العامة بمدينة دمياط، بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة والشيماء عبد المعطى مدير مديرية التضامن الاجتماعي و فضيلة الشيخ محمد سلامة مدير مديرية الاوقاف.
 

كما وجهت " المحافظ " التهنئة إلى الأمهات المثاليات وأشادت بقصص كفاحهن لبناء الأسرة وتربية أبنائهن ، وهنأت أمهات مصر العزيزات بمناسبة الاحتفال بأعيادهن، ووجهت تحية خاصة إلى أمهات شهداء مصر الأبرار وأكدت ان أمهات مصر جميعا تستحق التكريم.

 
وأكدت " الدكتورة منال عوض " أن الاحتفال كل عام بأمهات مصر يأتى كأقل ما يمكن تقديمه إلى رمز العطاء والرحمة وأيقونة الاصرار والنجاح، حيث أن الأم كرمها الله فى كل الكتب السماوية، كما حظت المرأة المصرية بتقدير غير مسبوق من القيادة السياسية والذى يعكس ايمان القيادة الحكيمة بدور المرأة فى مسيرة التنمية وبناء مجتمع قوى ومتماسك ومثقف وواعى.

وخلال الاحتفال تم عرض قصص كفاح الأمهات المثاليات وتكريم الأم المثالية الأولى عزة مجاهد السيد فريخة و الأم المثالية الثانية هانم مصطفى سليم ، والأم المثالية الثالثة عزة محمود عبد الغنى ، و الأم المثالية الرابعة نشوة سمير الموجى ، والأم المثالية الخامسة تيسير محمد جاد النادى، وعطيات العيسوى مدير إدارة الأسرة والطفولة سابقًا حيث تم إهداهم شهادات تقدير و مبالغ مالية.

كما شاركت " المحافظ " الأمهات المكرمات حفل الإفطار الجماعى، الذى تم اقامته بالمنطقة الشاطئية لفندق شتيجنبرجر بمدينة رأس البر ، حيث هنأتهن بمناسبة شهر رمضان المبارك و جددت تهنئتها لهن بمناسبة الاحتفالات بعيد الأم والمرأة المصرية ..

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دمياط الأمهات المثاليات التضامن الاجتماعي الدكتورة منال عوض الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الشيخ محمد سلامة سكرتير عام المحافظة

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