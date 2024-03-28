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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صعوبة المرحلة القادمة .. إعلامي يوجه نصيحة لـ حسام حسن

حسام حسن
حسام حسن

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن هناك أزمات كثيرة حاليا تطارد الجهاز الفني لـ منتخب مصر بقيادة حسام حسن، الذي دخل في عدة صدامات مع لاعبين دوليين بينهم محمد صلاح وقبله أحمد فتوح وعمر كمال عبدالواحد.

وقال عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "وزير الرياضة أدلى بتصريحات وأنه حاول التدخل في موضوع محمد صلاح قبل أن يحدث أزمة مع حسام حسن، والمدرب تحدث عن غياب العناصر الأساسية أمام كرواتيا وتجاهل ذكر نجم ليفربول الإنجليزي بينما ذكر اسماء محمد الشناوي و زيزو و إمام عاشور ورمضان صبحي، والأخير غائب عن الانضمام لصفوف منتخب مصر منذ يناير 2022 والذي ظهر في أخر مرة مع كيروش خلال نهائي أمم إفريقيا وكان على الدكة في لقاء السنغال".

وأشار إلى أن أزمة أي مدير فني مع اللاعبين تكون غريبة جدًا، و محمد صلاح يرفض الرد على كل ما يثار حاليًا، وحسام حسن أيضا لديه أزمة آخرى مع أحمد فتوح، خصوصًا أن استبعاده كان قرارًا غريبًا في ظل ايقاف محمد حمدي عن لقاء بوركينا فاسو. وغياب فتوح بالتأكيد مؤثر فنيًا، بعدما اعتمد مدرب المنتخب على حمدي رغم ايقافه، ولم يمنح شكري فرصة اللعب أيضا.

وأكمل: "حسام حسن أيضًا لديه أزمة كبيرة مع عمر كمال عبدالواحد منذ أن كان لاعبا في المصري، وهناك أزمة بينهما واللاعب أكد أنه تعرض للايقاف ووضعه على قائمة الانتظار ولم يكن يستطيع الانفاق على نفسه، وعامل غرفة الملابس كان ينفق عليه!".

وأشار إلى أن هناك إشادة عالمية بما يقدمه محمد صلاح، وحسام حسن لم يجني أي شئ من المعسكر الحالي، ومستوى بعض اللاعبين لم يكن جيدًا والتغييرات كانت سيئة في لقاء كرواتيا.

وأتم: "مستوى بعض اللاعبين لم يكن جيدًا ولم يظهروا بالمستوى المأمول، لذلك على حسام حسن الحذر جيدًا، لأن كثرة الأزمات لن يجني من وراءها سوى الخسائر لأن المرحلة القادمة صعبة، بعد المعسكر الأخير لمنتخب مصر والذي لم نحقق فيه الأهداف المطلوبة".

منتخب مصر حسام حسن محمد الشناوي زيزو امام عاشور محمد صلاح

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