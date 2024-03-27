فى أول ظهور له .. تريزيجيه يوجه رسالة للجماهير بعد خسارة كأس عاصمة مصر

حصلت مصر على وصافة كأس عاصمة مصر ، والذى أقيمت مباراته النهائية أمس، بين منتخب مصر ومنتخب كرواتيا على ستاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة ، بفوز كرواتيا بنتيجة 4-2 .

ووجه لاعب منتخب مصر وصانع الألعاب العالمى محمود حسن تريزيجيه ، رسالة للجمهور المصرى، من خلال نشره صورة للجماهير التى تواجدت فى مباراة أمس، وذلك عبر حسابه بموقع الصور الشهير انستجرام ، قائلا : "شكراً لجمهورنا المصري العظيم".

وخاض المنتخب الوطنى منافسات كأس عاصمة مصر ، الذى أقيم باستاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة ، والمكون من 4 منتخبات، هم مصر ونيوزيلندا وكرواتيا وتونس.

وتعد بطولة كأس عاصمة مصر هي الظهور الأول الرسمى لحسام حسن مع المنتخب بعد توليه المهمة الفنية للفراعنة.