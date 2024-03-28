يستخدم لأغراض إرهابية.. روسيا تكشف موقفها من حظر تطبيق تليجرام في البلاد

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الخميس، إنه لا توجد خطط لحظر تطبيق تليجرام في روسيا الآن، ولكن يجب على مؤسسه بافيل دوروف أن يولي المزيد من الاهتمام لحقيقة أن التطبيق يستخدمه الإرهابيون، من بين آخرين.

وأوضح بيسوكف لقناة شوت تيليجرام، عند سؤاله عما إذا كانت روسيا تخطط لحجب تيليجرام: "لا، لا توجد مثل هذه الخطط في الوقت الحالي".

وأضاف بيسكوف: "لكن، بالطبع، نتوقع من بافيل دوروف أن يولي المزيد من الاهتمام لحقيقة أن التطبيق الذي نضج أمام أعين جيلنا، أصبح بشكل متزايد أداة في أيدي الإرهابيين.

وأشار المتحدث باسم الكرملين، إلى أن تليجرام وغيره من التطبيقات تستخدم كسلاح لأغراض إرهابية.