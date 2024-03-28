سماء الوادي الجديد ملبدة بالغيوم.. وتوقعات بسقوط أمطار

تعرضت محافظة الوادي الجديد اليوم، الخميس، لموجة من الطقس السيئ وهبوب عاصفة ترابية تسببت في تكوين سحب كثيفة من الأتربة، كما غطت السحب الكثيفة سماء مدن المحافظة وحجبت أشعة الشمس وتسببت في انخفاض الرؤية وخفض درجات الحرارة المرتفعة بنسبة كبيرة وسط توقعات بسقوط أمطار.

وأعلنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة عن رفع درجة الاستعداد تحسبا لحدوث أية طوارئ وتداعيات نتيجة تغيرات حالة الطقس على مدار اليوم.



ووجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، برفع حالة الاستعداد وانعقاد غرف عمليات المحافظة ورئاسة المراكز بصفة مستمرة والتنسيق مع جهات الاختصاص لرصد ومتابعة توقعات حالة الطقس والتعامل الفورى مع أية طوارئ تنتج عن تغيرات حالة الطقس على مستوى جميع المراكز، خاصة فى المناطق النائية والمعرضة لهبوب العواصف والرياح.

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