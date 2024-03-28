عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سماء الوادي الجديد ملبدة بالغيوم.. وتوقعات بسقوط أمطار

طقس الوادي الجديد
طقس الوادي الجديد

تعرضت محافظة الوادي الجديد اليوم، الخميس، لموجة من الطقس السيئ وهبوب عاصفة ترابية تسببت في تكوين سحب كثيفة من الأتربة، كما غطت السحب الكثيفة سماء مدن المحافظة وحجبت أشعة الشمس وتسببت في انخفاض الرؤية وخفض درجات الحرارة المرتفعة بنسبة كبيرة وسط توقعات بسقوط أمطار.

وأعلنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة عن رفع درجة الاستعداد تحسبا لحدوث أية طوارئ وتداعيات نتيجة تغيرات حالة الطقس على مدار اليوم.

محافظ الوادي الجديد : منح17رحلة عُمرة للفائزين بمسابقة "القرآن الكريم"


ووجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، برفع حالة الاستعداد وانعقاد غرف عمليات المحافظة ورئاسة المراكز بصفة مستمرة والتنسيق مع جهات الاختصاص لرصد ومتابعة توقعات حالة الطقس والتعامل الفورى مع أية طوارئ تنتج عن تغيرات حالة الطقس على مستوى جميع المراكز، خاصة فى المناطق النائية والمعرضة لهبوب العواصف والرياح.

٢٠٢٤٠٣٢٨_١٠٠٠٢٦
٢٠٢٤٠٣٢٨_١٠٠٠٢٦
٢٠٢٤٠٣٢٨_١٠٠٠٢٣
٢٠٢٤٠٣٢٨_١٠٠٠٢٣
٢٠٢٤٠٣٢٨_١٠٠٠١٨
٢٠٢٤٠٣٢٨_١٠٠٠١٨
٢٠٢٤٠٣٢٨_١٠٠٠١٥
٢٠٢٤٠٣٢٨_١٠٠٠١٥
٢٠٢٤٠٣٢٨_١٠٠٠٠٦
٢٠٢٤٠٣٢٨_١٠٠٠٠٦
أجهزة التنفيذية اشعة الشمس استعداد الاجهزة التنفيذية الة الطقس الاستعداد الاختصاص اللواء محمد الزملوط الطقس السي اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد حالة الطقس درجات الحرارة المرتفعة محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ نزلت 30 جنيها|مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض الآن بعد اجتماع الحكومة

«كيلو السكر تراجع 30 جنيه والأزمة انتهت رسميًا»|مفاجأة بعد تحرك الحكومة العاجل

الكهرباء هتقطع 4 ساعات النهارده .. اعرف الأماكن

1000 جنيه|مفاجأة كبرى في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد القفزة الأخيرة

مفاجآت جديدة في واقعة مصرع «صيدلانية طنطا» على يد زوجها

موعد صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة الجديدة.. بشرى سارة للمتقاعدين

قبل عيد الفطر.. موعد صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة الجديدة

بعد تصريحات المالية| 3 شروط لصرف منحة عيد الفطر 2024 بهذه الجهات

موضوعات متعلقة

مسابقة تفاعلية بجوائز لطلاب الوادى الجديد على منصة "تعلم معنا"

ترشيحاتنا

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 28 مارس 2024

إجراءات عاجلة لمنح شهادة الصلاحية للمعلمين في ترقيات 2024| تفاصيل

ترقب حذر.. تعرف على أسعار الذهب في الأسواق العالمية اليوم

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 28 مارس

ضربة للمتلاعبين.. انخفاض كبير في أسعار المنتجات بالأسواق| ومفاجأة في الزيت والأرز

القاهرة تسجل 32.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 28 مارس 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الاتفاق تم خلاص.. إعارة نجم الأهلي لمدة موسم واحد لهذا الفريق بمقابل ضخم

رجل برج الأسد ..مميزاته عيوبة أفكاره طموحة ونجاحاته طريقة إختيار شريكة الحياة

كولر اطمأن على بديل المسمار..قرار ناري من السويسري ضد الدوليين قبل لقاء سيمبا

نشرة المرأة و الصحة| إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين عبد العزيز بعد الإنفصال....الملكة رانيا تخطف الأنظار بأناقتها في رمضان

فيديو

أحدهم بسبب غزة والآخر طبيب بـ هارفارد.. مشاهير اعتنقوا الإسلام في 2024

بعد حضورهما إفطار تيك توك السنوي.. نجاة فنان شاب وزوجته من الموت

معندناش واسطة.. حمادة هلال يكشف كواليس مشاركة نجله يوسف في المداح 4| خاص

أصبتُ في كتفي ورجلي.. سمية الخشاب تتقدّم ببلاغ ضد برنامج رامز جلال |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ