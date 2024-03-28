اللائحة التنفيذية للتصالح في مخالفات البناء.. خبير يكشف التحديات

قال أحمد أبو علي، الخبير العقاري، إن اللائحة التنفيذية للقانون الجديد للتصالح فى مخالفات البناء وفقا لما أعلن حتي الأن لم يتم صدورها، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء أعطي توجيهاته بأن يتم صدور اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر من الموافقة على القانون.

وأضاف أحمد أبو علي، الخبير العقاري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلاميتين فاتن عبد المعبود وعبيد أمير، أنه كان هناك مجموعة من التحديات فى القانون القديم، موضحا أنه بالتأكيد اللائحة الجديدة من القانون ستعالج تلك التحديات.

وتابع أحمد أبو علي، الخبير العقاري، أن أولي تلك التحديات كانت اشتراط أنه فى حالة التقدم للحصول على رخصة البناء أنه يجب تقديم شهادة من مكتب إستشاري هندسي، وهذا فتح الأبواب أمام مجموعة كبيرة من المكاتب الاستشارية غير المعتمدة وكان باب خلفي لمجموعة من الأمور المتعلقة بالرشاوي وخلافه.