سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 29 مارس 2024

ننشر سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 29-3-2024، أمام الجنيه المصري في البنوك العاملة في مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 12.55جنيه للشراء، و12.85 جنيه للبيع، كما سجل في بنك مصر سعر 12.55جنيه للشراء، و12.85 جنيه للبيع.



وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:



سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

12.55 جنيه للشراء.

12.85 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

12.55 جنيه للشراء.

12.85 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

12.53 جنيه للشراء.

12.58 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

12.48 جنيه للشراء.

12.57 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

12.61 جنيه للشراء.

12.64 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

12.46 جنيه للشراء.

12.55 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

12.50 جنيه للشراء.

12.59 جنيه للبيع.