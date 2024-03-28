رئيس جامعة بنها يتفقد المركز الجامعي للتطوير المهني بكلية الهندسة بشبرا

تفقد الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، المركز الجامعي للتطوير المهني بكلية الهندسة بشبرا يرافقه الدكتور أيمن الشهابى عميد الكلية، وذلك للوقوف على جاهزيته للبدء فى تقديم خدماته للطلاب.

واستمع رئيس جامعة بنها لشرح من عميد الكلية ، ومسئولي مشروع مراكز التطوير المهنى بالجامعة الأمريكية للخدمات المختلفة التى يقدمها المركز فى تأهيل الطلاب والخريجيين.

وأكد " الجيزاوى " على أهمية مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني لدعم الطلاب والخريجين وإكسابهم المهارات اللازمة لمتطلبات سوق العمل من خلال العديد من البرامج التدريبية الهامة.

يذكر أن مركز التطوير المهني بكلية الهندسة بشبرا تم انشاؤه بالشراكة مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويهدف إلى تطوير وتعزيز مهارات التوظيف لدى طلاب وخريجي الجامعة.