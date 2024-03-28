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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد استلام معدات جديدة للنظافة بتكلفة 33 مليون جنيه

جانب من الجولة
جانب من الجولة

شهد اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، تسلم المحافظة دفعة جديدة من المعدات لدعم منظومة النظافة ، ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة بند معدات النظافة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، للاهتمام برفع مستوى البيئة العامة وتحقيق رضا المواطنين، ورفع مستوى النظافة والارتقاء بالمظهر الحضاري ورفع تراكمات القمامة وتوفير الجهد والوقت .
أوضح المحافظ أنه تم إستلام عدد 3 لودر كبير قوة 320 حصان وتم تخصيصهم لدعم منظومة النظافة بحي شرق وغرب شبرا الخيمة ومدينة الخانكة.


ووجه المحافظ إلى أهمية الصيانة الدورية وإجراء الفحص الفني لها ، مع توفير سائقين مدربين لضمان تشغيل هذه المعدات بالكفاءة الفنية المطلوبة ، بالإضافة إلى توفير قطع الغيار والزيوت والفلاتر وغيرها للحفاظ على سلامة المعدات من أي أعطال أو نسبة تهالك .


وأكد المحافظ أن المحافظة تعمل جاهدة على النهوض بقطاع النظافة بالقليوبية ، من خلال توفير المعدات الحديثة التي تسهم في القضاء على المشكلة وتخفف العبء عن عمال النظافة بالشوارع، وأكد أن ذلك يأتي أيضا ضمن خطة المحافظة لاستعادة المظهر الحضاري، والانضباط لشوارع القليوبية، ومحاربة ظاهرة تراكمات القمامة بالطريق العام للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مع توفير البديل الملائم لهم .

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