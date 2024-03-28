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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يصدر 3 قرارات عقب اجتماع صندوق استصلاح الأراضي

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ترأس اللواء  محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي، وذلك بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، و سيد محمود سكرتير عام المحافظة، و إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، ورؤساء المراكز وأعضاء المجلس.

حيث تم عرض الموقف المالي لموازنة الصندوق، وأصدر المحافظ عدد من القرارات جاء أهمها :

◾سرعة توريد مستحقات الصندوق بالمراكز وحظر سداد أي رسوم أو مستحقات خاصة بالصندوق بالوحدات المحلية للمراكز، على أن يتم التوريد على الحساب المؤسسي الخاص بالصندوق، تطبيقًا لمعايير الحوكمة والرقابة على ميزانية الصندوق.

◾التأكيد على تحصيل نسبة ٥٪ من قيمة الأراضي كجدية حجز، تنفيذًا للكتاب الدوري الصادر من وزارة التنمية المحلية بهذا الشأن

◾الموافقة على خصم قيمة ١٥ ٪ من قيمة الأرض كحد أدنى لأصحاب المشروعات الراغبين في التملك، تشجيعًا للمستثمرين الجادين، وتزيد نسبة الخصم بزيادة قيمة الأرض.

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