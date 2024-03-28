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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

خالد عباس: إستاد مصر أحد أهم معالم العاصمة الإدارية الجديدة

صدى البلد

 

شهد استاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة المباراة النهائية لكأس عاصمة مصر في نسختها الأولى، حيث واجه المنتخب المصري نظيره الكرواتي في لقاء حماسي حسمه المنتخب الكرواتي لصالحه بأربعة اهداف مقابل هدفين، كانت المباراة قوية ومثيرة منذ الدقائق الأولى، كما تبادل الفريقان الهجمات وسيطرتهما على مجريات اللعب .

 ونجح المنتخب المصري في افتتاح التسجيل في الدقيقة  6 من الشوط الأول عن طريق اللاعب رامي ربيع  ، كما نجح في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 94 في الوقت الاضافي من عمر المباراة عن طريق اللاعب محمد عبدالمنعم، في حين جاءت اهداف المنتخب الكرواتي بواسطة نيكولا فاسيتش في الدقيقة ٢١، وبرونو بيلكوفيتش في الدقيقة ٥٧، وأندريه كراماريتش في الدقيقة ٧٧، وأخيرا زاد لوفرو ماير في الدقيقة ٨٦ من الشوط الثاني الفارق لصالح المنتخب الكرواتي.

حضر المباراة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، بالإضافة إلى لفيف من  المسؤولين، وبهذه النتيجة توج المنتخب الكرواتي بطلًا لكأس عاصمة مصر في نسختها الأولى.

وفي هذا السياق هنئ الدكتور أشرف صبحي المنتخب الكرواتي بفوزه بكأس عاصمة مصر، كما أشاد بمجهود لاعبي المنتخب المصري وتقدم المستوي الواضح والروح القتالية للاعبين مؤكدا ان المنتخب المصري قادر على تحقيق العديد من الإنجازات، وأن وزارة الشباب والرياضة تدعم المنتخب المصري بكل الطرق الممكنة، وأنها ستعمل على توفير كل ما يلزم للارتقاء بمستوى الكرة المصرية.

من جانبه، أعرب المهندس خالد عباس عن سعادته بإقامة نهائي كأس عاصمة مصر في ستاد مصر، مؤكدًا أن هذا الاستاد هو أحد أهم معالم العاصمة الإدارية الجديدة وأنه سيكون شاهداً على العديد من الأحداث الرياضية الكبرى في المستقبل.

وأضاف المهندس عباس أن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD تدعم الرياضة المصرية بكل الطرق الممكنة، وأنها ستعمل على استضافة المزيد من الأحداث الرياضية الكبرى في المستقبل.

وأشار المهندس خالد عباس إلى أن دعم شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD لهذه البطولة يأتي في إطار التزام الشركة بتعزيز دورها الاجتماعي وكجزء من مسؤوليتها الاجتماعية.

 

العاصمة الادارية كأس عاصمة مصر المنتخب الكرواتي

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