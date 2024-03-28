بعد المواقع الإباحية.. دولة عربية تتجه لحجب تطبيق "تيك توك"

كشفت وزيرة الاتصالات العراقية هيام الياسري عن تقديم طلبًا لمجلس الوزراء العراقي لحجب تطبيق "تيك توك" في البلاد.

وخلال مؤتمر صحفي لها ، أكدت خروج العراق خرج من قائمة أعلى دول زيارةً ومشاهدةً للمواقع الإباحية"؛ كاشفة عن "تقديم طلب لمجلس الوزراء لحجب تطبيق تيك توك".

وشددت الياسري -وفقًا لوكالة الأنباء العراقية- على ضرورة تعاون ممثلي الشعب في مجلس النواب لحجب هذه التطبيقات.

يُذكر أن المحكمة الاتحادية العليا كانت قد أصدرت في 14 مارس الجاري، قرارًا بشأن حجب المواقع وشبكات الإنترنت والتواصل الاجتماعي وتطبيقات التواصل الإلكتروني، التي تتضمن صناعة ونشر المقاطع المخلة بالأخلاق والآداب والمحتوى الهابط الذي يخدش الحياء.