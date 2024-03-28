عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير الصناعه يستعرض فرص الاستثمار فى مصر مع شركة هيات ايجيبت للمنتجات الصحية

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاءً موسعاً مع وفد شركة هيات ايجيبت للمنتجات الصحية برئاسة  شينول كسرلي اوغلو مدير عام الشركة، حيث استعرض اللقاء فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري ومشروعات الشركة الحالية والمستقبلية في مصر، حضر اللقاء الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري و أوزغور بوركوغلو المدير المالي بالشركة والدكتورة دينا فلتس مسؤولة الشئون التنظيمية والعلاقات المؤسسية بالشركة.

وأكد الوزير حرص الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم والمساندة لشركة هيات ايجيبت للمضي قدماً في المشروعات التي تعتزم إنشائها خلال الفترة المقبلة وبما يعكس اهتمام الدولة بدعم المستثمرين في مختلف القطاعات الإنتاجية خلال المرحلة الحالية.

ورحب سمير باعتزام شركة هيات ايجيبت توطين صناعة المنتجات الصحية محلياً وذلك بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة من خلال دراسة إنشاء مشروعات جديدة لها في مصر لتوفير منتجات محلية عالية الجودة وبما يسهم في توفير احتياجات السوق المصري والتصدير للأسواق الخارجية وكذا توفير المزيد من العملة الأجنبية وبما يعكس التعاون المثمر بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص.

وأشار الوزير إلى رغبة الشركة في التوسع في النشاط التصديري من خلال جعل مصر مركز تصديري لعدد من  منتجاتها لفروعها المختلفة خارج مصر، لافتاً إلى أهمية الاستفادة من إمكانيات ومقومات التصنيع بالسوق المصري والتصدير لعدد كبير من الأسواق الخارجية في اطار شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم لا سيما وأن الشركة تقوم بالفعل بالتصدير لعدد كبير من الأسواق الخارجية، كما تمتلك منافذ للبيع عبر أفرع الشركة أو من خلال موزعين بعدد من الدول.

وأوضح سمير أن اللقاء استعرض حزم الحوافز التي توفرها الحكومة المصرية لتشجيع الصادرات وبما يسهم بشكل فعال في تشجيع الصناعة المحلية ونمو الاقتصاد المصري.

ومن جانبه أكد شينول كسرلي اوغلو مدير عام شركة هيات ايجيبت للمنتجات الصحية حرص الشركة على التواجد والتوسع في السوق المصري باعتباره أحد أهم الأسواق الرئيسية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا ومحور لنفاذ منتجات الشركة لعدد كبير من الأسواق الإقليمية والعالمية، مشيراً إلى أن الشركة تمتلك 5 مصانع في مصر وذلك بالمنطقة الصناعية بشمال غرب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في العين السخنة والمنطقة الصناعية في السادس من أكتوبر.

وأضاف أوغلو أن مصر تعد مركز الإنتاج الرئيسي للشركة لمنطقة شمال أفريقيا ومركزاً للتصدير لمنطقة الشرق الأوسط وقارتي أفريقيا وأوروبا ومنطقة الشرق الأقصى والأمريكتين بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتم تصدير منتجات بقيمة 150 مليون دولار من مصر إلى 58 دولة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ نزلت 30 جنيها|مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض الآن بعد اجتماع الحكومة

«كيلو السكر تراجع 30 جنيه والأزمة انتهت رسميًا»|مفاجأة بعد تحرك الحكومة العاجل

الكهرباء هتقطع 4 ساعات النهارده .. اعرف الأماكن

1000 جنيه|مفاجأة كبرى في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد القفزة الأخيرة

مفاجآت جديدة في واقعة مصرع «صيدلانية طنطا» على يد زوجها

موعد صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة الجديدة.. بشرى سارة للمتقاعدين

بعد تصريحات المالية| 3 شروط لصرف منحة عيد الفطر 2024 بهذه الجهات

الاتفاق تم خلاص.. إعارة نجم الأهلي لمدة موسم واحد لهذا الفريق بمقابل ضخم

ترشيحاتنا

نفاد تذاكر مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا

متاحة قبل السفر ب24 ساعة.. موعد حجز قطارات عيد الفطر

ياسمين فؤاد تناقش مع نقيب الصحفيين التعاون في دعم الصحافة البيئية والتدريب

لحمة حلال.. ضبط جزارين ذبـ.حوا أحصنة وباعوها للمواطنين بالمنوفية

طقس صعب وغيابات مؤثرة.. أبرز تصريحات كولر قبل لقاء سيمبا التنزاني

ضبط قائد سيارة لإصطدامه بشخص حال عبوره الطريق بالمقطم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الاتفاق تم خلاص.. إعارة نجم الأهلي لمدة موسم واحد لهذا الفريق بمقابل ضخم

رجل برج الأسد.. المميزات والعيوب وطريقة إختيار شريكة الحياة

كولر اطمأن على بديل المسمار..قرار ناري من السويسري ضد الدوليين قبل لقاء سيمبا

نشرة المرأة و الصحة| إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين عبد العزيز بعد الإنفصال....الملكة رانيا تخطف الأنظار بأناقتها في رمضان

فيديو

أحدهم بسبب غزة والآخر طبيب بـ هارفارد.. مشاهير اعتنقوا الإسلام في 2024

بعد حضورهما إفطار تيك توك السنوي.. نجاة فنان شاب وزوجته من الموت

معندناش واسطة.. حمادة هلال يكشف كواليس مشاركة نجله يوسف في المداح 4| خاص

أصبتُ في كتفي ورجلي.. سمية الخشاب تتقدّم ببلاغ ضد برنامج رامز جلال |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ