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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نفاد تذاكر مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا

الاهلي وسيمبا
الاهلي وسيمبا

أعلن نادي سيمبا التنزاني، عن نفاد تذاكر مباراته المرتقبة أمام الأهلي، المقررة مساء الجمعة في إطار دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

 وقد شهدت عملية بيع التذاكر إقبالًا هائلًا من جانب جماهير الفريق التنزاني، حيث تم بيع جميع التذاكر في غضون ساعتين فقط من طرحها.

يأتي هذا الإقبال الكبير من جانب جماهير سيمبا بهدف دعم فريقهم الذي يستعد لمواجهة الأهلي، وذلك بهدف تشجيع اللاعبين ودفعهم لتحقيق الانتصار في هذا اللقاء المهم.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني فى ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال فى الثامنة مساء (بتوقيت القاهرة) الجمعة 29 مارس الجاري على ملعب بنجامين مكابا الوطني في العاصمة التنزانية دار السلام.

 

ويأمل الأهلي صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دوري أبطال أفريقيا، تحقيق اللقب 12 فى النسخة الحالية، ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجاً ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.

دورى أبطال إفريقيا ربع نهائي دوري الأبطال نادي سيمبا التنزاني مواجهة سيمبا دوري ابطال افريقيا

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