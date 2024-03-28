أصدرت المدارس الثانوية تحذيرات عاجلة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بشأن امتحانات الترم الثاني 2024 ، المقرر عقدها إلكترونياً على التابلت .

وتمثلت هذه التحذيرات الصادرة لجميع طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي فيما يلي :

ممنوع تقسيم شاشة التابلت على منصة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي لأن تقسيمها سيغلق الامتحان، مما سيترتب عليه الخروج من المنصة ومهما حاول الطالب الدخول عليها مرة أخرى لن تفتح.

ممنوع فتح الكتب الدراسية الإلكترونية على التابلت أو فتح نوافذ أو إجراء أي محاولة لتهكير التابلت .

ممنوع الخروج من منصة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي لأي سبب لأنها ستغلق ولن تسمح بالدخول مرة أخرى.

ممنوع استخدام برنامج "جيو جيبرا" الموجود على التابلت.

ممنوع تغيير “شاشة التابلت” إلى الشاشة السوداء.

ممنوع إلغاء شريط الموجود المهام أسفل شاشة التابلت وعلى كل طالب غير إعدادات هذا الشريط اعادته مرة اخرى ليظهر أسفل الشاشة.

وشهدت المدارس الثانوية تدريبات عملية لتدريب طلاب الصف الأول الثانوي على طريقة حل الامتحانات الإلكترونية على التابلت ، و ذلك تنفيذا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي شددت على ضرورة اهتمام المدارس الثانوية ، بتسليم أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي وتدريبهم على استخدامه استعدادا لخوض امتحانات الترم الثاني 2024 الالكترونية المقرر عقدها على التابلت .

وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تغيير موعد امتحانات الترم الثاني 2024 للمرة الثانية على التوالي.

ووجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعقد امتحانات الترم الثاني 2024 ( امتحانات نهاية العام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) لمراحل النقل والشهادة الإعدادية بداية من يوم ٨ مايو ٢٠٢٤ بدلا من 4 مايو 2024 ، على أن تنتهي امتحانات النقل والاعدادية يوم ٢٣ مايو ٢٠٢٤، وذلك مراعاة لعدم عقد أية امتحانات خلال أعياد الإخوة المسيحيين .

ومن المقرر أن تتولى كل مديرية مسئولية وضع جداول الامتحانات والإعلان عنها، حيث تعقد امتحانات مراحل النقل على مستوى الإدارات التعليمية، كما تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المديريات التعليمية.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عقد امتحانات نهاية العام الدراسي للدبلومات الفنية في موعدها المعلن بداية من يوم ٢٥ مايو ٢٠٢٤ وحتى ٦ يونيو ٢٠٢٤.

كما قررت الوزارة، عقد امتحانات شهادة إتمام مرحلة الثانوية العامة وفقا للجدول المعلن بداية من يوم ١٠ يونيو المقبل وحتى يوم ٢٠ يوليو المقبل.