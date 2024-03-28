تحصين 13 ألفا و984 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع ببني سويف

قال مدير عام الطب البيطري في بني سويف الدكتور أحمد الجبالي إنه تم تحصين 13 ألفا و984 رأس ماشية ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وذلك منذ استئناف الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية.



وأضاف الدكتور الجبالي - في بيان اليوم /الخميس/ - أنه تم تحصين 12 ألفا و590 رأسا من الأبقار و1394 رأسا من الجاموس، وذلك ضمن فعاليات الحملة القومية والتي تنفذها مديرية الطب البيطري بمحافظة بني سويف .



وأوضح أن ذلك يأتي في إطار خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة؛ لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى ومراكز بني سويف.



وتابع أنه تم التجهيز للحملة من خلال إعداد الفرق الطبية وتوفير الأدوات والمعدات الخاصة بعمليات التحصين، وتوفير احتياجات الإدارات والوحدات من الأمصال واللقاحات والمستلزمات البيطرية، بجانب الحملات المرورية على التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية.