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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

نقابة القراء تعلن وفاة الشيخ سعد العدوي القارئ بالإذاعة المصرية

صدى البلد

أعلن محمد الساعاتي المتحدث الرسمي لنقابة القرّاء عن وفاة الشيخ سعد النمر العدوي القارئ بإذاعة القرآن الكريم،  اليوم الخميس في مستشفى العاصمة بالجيزة، بسبب أزمة  صحية دخل على إثرها العناية المركزة منذ أربعة أيام.

وفي منشور له أكد نجل الشيخ العدوي على صفحة والده الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلًا: والدي فضيلة الشيخ سعد النمر العدوي في ذمة الله.  

وفي وقت سابق اعتمد د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، صرف دفعة شهر يناير 2024م وقدرها (500) ألف جنيه من المبلغ السنوي المخصص لدعم نقابة القراء ، حيث يتم صرف عدد أربع دفعات ربع سنوية ليصل إجمالي الدعم لنقابة القراء 2مليون جنيه سنويًا.

معاشات نقابة القراء 

ودعاء الوزير قائلًا: «نسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا من أهل القرآن ، وأن يجعله شفيعنا يوم القيامة ، وأن يرزقنا حسن فهمه ، وأن ينفعنا به في الدنيا والآخرة».

 

 

نقابة القراء الشيخ سعد النمر العدوي

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