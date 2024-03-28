تصريحات مثيرة لـ رامي ربيعة قبل لقاء الأهلي وسيمبا التنزاني

يستعد النادي الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني فى ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال فى الثامنة مساء (بتوقيت القاهرة) الجمعة 29 مارس الجاري على ملعب بنجامين مكابا الوطني في العاصمة التنزانية دار السلام.

وقال لاعب الفريق رامي ربيعة خلال المؤتمر الصحفي: “نسعى لتقديم شوط أول قوي أمام سيمبا هنا في تنزانيا، سنخوض المباراة بتركيز كبير ورغبة قوية في تحقيق نتيجة تساعدنا في الشوط الثاني بالقاهرة”.

وتابع: “الأهلي أكثر فريق حصدا للبطولات القارية ومن الصعب علينا كلاعبين التأثر بملعب أو ضغوط في أي استاد”.

ويأمل الأهلي صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دوري أبطال أفريقيا، تحقيق اللقب 12 فى النسخة الحالية، ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجاً ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.